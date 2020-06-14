Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Из-за непогоды в Украине обесточено 348 населенных пунктов в девяти областях – ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из-за непогоды в ночь с 13-го на 14 июня было обесточено 348 населенных пунктов
Из-за непогоды в ночь с 13-го на 14 июня было обесточено 348 населенных пунктов
Фото: depositphotos.com

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро воскресенья обесточено 348 населенных пунктов в девяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 13-го на 14 июня из-за осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточено 348 населенных пунктов в девяти областях, а именно: Тернопольская – 83, Хмельницкая – 83, Житомирская – 42, Запорожская – 35, Закарпатская – 31, Киевская – 31, Черновицкая – 22, Кировоградская – 15 и Днепропетровская – шесть", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

13 июня на большей части Украины пронеслись грозы, сопровождавшиеся шквальным ветром до 15–20 м/с.

Теги: Украина, ГСЧС, непогода, электроснабжение, осадки, население
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS