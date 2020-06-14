Из-за непогоды в Украине обесточено 348 населенных пунктов в девяти областях – ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Из-за непогоды в ночь с 13-го на 14 июня было обесточено 348 населенных пунктов Фото: depositphotos.com

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро воскресенья обесточено 348 населенных пунктов в девяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 13-го на 14 июня из-за осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточено 348 населенных пунктов в девяти областях, а именно: Тернопольская – 83, Хмельницкая – 83, Житомирская – 42, Запорожская – 35, Закарпатская – 31, Киевская – 31, Черновицкая – 22, Кировоградская – 15 и Днепропетровская – шесть", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

13 июня на большей части Украины пронеслись грозы, сопровождавшиеся шквальным ветром до 15–20 м/с.