Мэр Черновцов призвал жителей готовиться к масштабному наводнению

Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что в ближайшее время город может столкнуться с серьезным наводнением из-за проливных дождей в Карпатах. Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м.

Об этом Каспрук заявил в видеообращении, которое транслировалось в Facebook.

"Наш город ожидает серьезное испытание. По прогнозам метеорологов, ожидается подъем уровня воды в Пруте до 6–6,5 м. Это фактически соответствует наводнению 2010 года. Но хотел бы обратить внимание, что речь идет о прогнозе погоды. Еще несколько дней будут продолжаться сильные ливни в Карпатах, поэтому нужно готовиться к худшим результатам", – отметил мэр.

Наводнение 2010 года в Закарпатской области считалось самым масштабным за 30 лет.