Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

Сильные дожди вызвали наводнение в Чехии, погиб один человек. Фоторепортаж

Сегодня 16.58
Проливные дожди, которые начались 7 июня, вызвали наводнение на востоке Чехии – в Оломоуцком крае, сообщил общественный вещатель Česká televize. Больше всего пострадала деревня Шумвалд, где уровень воды превысил 1 м. В результате наводнения погибла одна женщина, еще одна пропала без вести. Жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. Некоторые дома остались без электричества, пожарные целую ночь откачивали воду из затопленных подвалов. Издание Novinky.cz сообщило, что в некоторых районах выпало до 70 мм осадков. Паводку был присвоен третий уровень опасности.
Теги: Чехия, погода, наводнение, непогода, ливни, осадки
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Рыбчинский: Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м
  Рыбчинский: Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м G
Дмитрий ГОРДОН
  "Уберите свое колено с нашей шеи". Протесты в США из-за убийства полицейским темнокожего американца. Главное
  "Уберите свое колено с нашей шеи". Протесты в США из-за убийства полицейским темнокожего американца. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань G
Алеся БАЦМАН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS