Паводок во Львовской области. Фото

В ночь на 23 июня из-за сильных дождей в районе села Заречное (Львовская область) разлилась река Туринка. В результате паводка подтоплено более 200 жилых и хозяйственных построек.

Как информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, из-за разлива реки ограничено движение по пяти трассам Львовской области.

О пострадавших в результате наводнения на данный момент не сообщалось.

Фото: mvs.gov.ua

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