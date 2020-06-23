Паводок во Львовской области. Фото

Как информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, из-за разлива реки ограничено движение по пяти трассам Львовской области.
О пострадавших в результате наводнения на данный момент не сообщалось.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".