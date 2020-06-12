В Китае случилось масштабное наводнение, пострадали почти 1,5 млн человек. Фоторепортаж
Вчера 12.09
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Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
На юге Китая из-за сильных дождей случилось масштабное наводнение, от которого пострадали 1,45 млн человек, сообщает Xinhua. Шесть человек погибли, еще трое пропали без вести. Власти Китая выделили помощь населению южной части Гуанси-Чжуанского автономного района.
Проливные дожди, которые начались 7 июня, вызвали наводнение на востоке Чехии – в Оломоуцком крае, сообщил общественный вещатель Česká televize. Больше всего пострадала деревня Шумвалд, где уровень воды превысил 1 м. В результате наводнения погибла одна женщина, еще одна пропала без вести. Жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. Некоторые дома остались без электричества, пожарные целую ночь откачивали воду из затопленных подвалов. Издание Novinky.cz сообщило, что в некоторых районах выпало до 70 мм осадков. Паводку был присвоен третий уровень опасности.→
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