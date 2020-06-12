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В Китае случилось масштабное наводнение, пострадали почти 1,5 млн человек. Фоторепортаж

Вчера 12.09

На юге Китая из-за сильных дождей случилось масштабное наводнение, от которого пострадали 1,45 млн человек, сообщает Xinhua. Шесть человек погибли, еще трое пропали без вести. Власти Китая выделили помощь населению южной части Гуанси-Чжуанского автономного района.

Теги: Китай, наводнение, дожди, погибшие
 

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