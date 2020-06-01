В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Источник землетрясения находился в районе города Долина Ивано-Франковской области на глубине два километра.

1 июня в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера, сообщил Главный центр специального контроля.

Источник землетрясения находился в районе города Долина Ивано-Франковской области на глубине два километра.

В центре отметили, что такое землетрясение может ощущаться людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах, но не несет угрозы для населения.

Скриншот: gcsk.gov.ua

Издание Galka.if.ua со ссылкой на местных жителей пишет, что землетрясение почувствовали жители Долины и близлежащих сел.

"Почувствовали. Стекла в серванте зазвенели", – сообщила жительница Долины Галина Стефанишина-Леськив.

"У нас очень сильно ощущалось. Сидим, отходим от шока и страха", – рассказала жительница села Яворов Диана Попадинец.

Самый сейсмически активный регион Украины – Закарпатье, где регулярно происходят небольшие землетрясения, их количество может достигать 20 в год. Последние, магнитудой 3,1 и 1,5, были зарегистрированы в апреле.

По данным сейсмологов, самым сейсмически опасным районом вблизи Украины считается зона Вранча, которая расположена на участке стыковки Южных и Украинских Карпат.