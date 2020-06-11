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В некоторых регионах Украины ожидаются дожди, грозы и жара – Укргидрометцентр

В течение 12–13 июня кратковременные дожди и грозы ожидаются во всех регионах Украины, кроме восточных областей.

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На востоке Украины температура воздуха поднимется до +36 &deg;С
На востоке Украины температура воздуха поднимется до +36 °С
Фото: depositphotos.com

В ближайшие дни на большей части Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в ближайшие сутки дожди и грозы ожидаются в западных и южных регионах страны, в отдельных районах – град и порывы ветра 15–20 м/с, в Карпатах – местами значительный дождь. На остальной территории Украины без осадков. Температура ночью составит +15…+20 °С, днем – +29…+34 °С. На востоке страны – до +36 °С.

В Киеве в пятницу будет сухо и жарко (до +34 °С).

В субботу кратковременные грозы ожидаются по всей территории страны, кроме восточных областей. Ночью температура воздуха составит от +16 °С до +21 °С, днем – от +29 °С до +34 °С (на востоке Украины – до +36 °С).

В столице в субботу днем возможны кратковременные дожди и грозы. Днем температура составит +30…+32 °С.

Теги: Украина, погода, дожди, Укргидрометцентр, осадки, гроза, температура
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