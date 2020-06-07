В начале недели в Украине будет до +33 °С, на западе страны возможны дожди

Погоду на большей части Украины будет определять сухая и очень теплая воздушная масса, сообщили в Укргидрометцентре.

В начале недели в Украине ожидается сухая и теплая погода, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинском гидрометцентре.

8 июня погоду на большей части территории страны будет определять сухая и очень теплая воздушная масса, лишь на западе будет влажный и более прохладный воздух. В понедельник в западных областях Украины возможны кратковременные дожди и грозы, температура ночью составит +11…+16 °С, днем – от +22 до +26 °С.

"На остальной территории будет сухо и жарко, температура ночью – +13…+18 °С, днем – +27…+32 °С. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. В Киеве – сухо и жарко, температура ночью – +16…+18 °С, днем около +30 °С (это близко к температурному рекорду 2011 года, когда в столице было +31,3 °С. – "ГОРДОН")", – сообщает агентство.

Во вторник, 9 июня, в западных и Житомирской областях синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди и порывы ветра 15–20 м/с. Температура ночью составит +11…+16 °С, днем – +22…+27 °С. На остальной территории страны без осадков. Температура воздуха днем составит от +28 до +33 °С.