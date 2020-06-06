Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Май 2020-го стал самым теплым в истории – климатологи

Сеть Евросоюза по мониторингу изменений климата сообщила, что в мае 2020 года средняя температура воздуха была на 0,63 °С выше, чем в среднем в мае с 1981-го по 2010 год.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Весной в Европе было на 0,7 &deg;С теплее, чем в среднем в мае 1981 2010 годов
Весной в Европе было на 0,7 °С теплее, чем в среднем в мае 1981–2010 годов
Фото: depositphotos.com

Май 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом 5 июня сообщила сеть ЕС по мониторингу изменений климата, действующая в рамках программы "Коперник".

"Во всем мире май был на 0,63 °С теплее, чем в среднем в мае 1981–2010 годов. Это самый теплый май за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении.

При этом, сказано в отчете, температуры в Европе "варьировались от значительно выше средней на юго-западе и на северо-востоке континента до значительно ниже средней в регионе, простирающемся от Скандинавии до Балкан и северного побережья Черного моря". Так, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского (Киев), май в украинской столице был самым холодным за последние 20 лет.

Служба отмечает, что в целом весной в Европе температура была на 0,7 °С выше средней, тогда как в некоторых частях Сибири – на 10 °С.

В соответствии с данными климатологов, в мае 2020 года площадь арктического морского льда была на 8% ниже среднего показателя 1981–2010 годов, что является пятым самым низким показателем в истории.

Теги: погода, климат, Сибирь, воздух, глобальное потепление, Европа, температура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS