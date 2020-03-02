В Киеве впервые за 140 лет не настала метеорологическая зима

10 февраля в Киеве была зафиксирована метеорологическая весна, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Среднемесячная температура февраля в Киеве составляла +2,5 °С, что на 6,7 °С выше климатической нормы Фото: ua.depositphotos.com

В Киеве зимой 2019–2020 годов впервые за 140 лет наблюдений не было зафиксировано наступление метеорологической зимы. Об этом 2 марта сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Среднемесячная температура февраля в Киеве составляла +2,5 °С, что на 6,7 °С выше климатической нормы. Уже 10 февраля была зафиксирована метеорологическая весна.

В целом, отмечают в обсерватории, февраль 2020 года занял четвертое место среди самых теплых с 1881 года.

"Холоднее всего было 8 февраля, когда минимальная температура опустилась под утро до -8,4 °С, а самым теплым днем стало 2 февраля, когда максимальная температура поднялась после полудня до +10,7 °С", – рассказали в обсерватории.

Осадков в Киеве выпало 46 мм, что соответствует климатической норме.

По данным Украинского гидрометцентра, на этой неделе в Украине температура воздуха достигнет +18 ºС.