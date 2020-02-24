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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе сильный ветер повалил около 200 деревьев, один человек погиб

Скорость ветра в Одессе достигает 30–35 м/с. Вследствие падения дерева на улице Нежинской погибла женщина.

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В Одессе из-за сильного ветра упали сотни деревьев
В Одессе из-за сильного ветра упали сотни деревьев
Фото: od.dsns.gov.ua

В Одессе из-за непогоды погибла женщина – на нее упало дерево, сообщает "Думская"

ЧП произошло на улице Нежинской. На вид погибшей – около 60 лет, отмечает издание.

В одесской полиции УНН сообщили, что личность женщины установлена.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительно событие квалифицируется по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с пометкой "несчастный случай", – рассказали правоохранители.

"Думская" отмечает, что из-за сильного ветра в Одессе упало около 200 деревьев. В городе много поврежденных машин, по некоторым маршрутам не курсируют трамваи.

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

По данным Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, в областном центре ветер сорвал крыши на девяти домах.

К ликвидации последствий непогоды в Одессе привлечено около 900 сотрудников коммунальных предприятий и 37 единиц техники, сообщили в Одесском горсовете. Скорость ветра, по данным местных властей, достигает 3035 м/с.

Сегодня в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. В ряде регионов ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер до 40 м/с.

Теги: Одесса, погода, непогода, ураган, ветер
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