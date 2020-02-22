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В Киеве объявили штормовое предупреждение

В воскресенье в Киеве ожидаются сильные порывы ветра – 15–24 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

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В Киеве ожидаются сильные порывы ветра
В Киеве ожидаются сильные порывы ветра
Фото: EPA

На воскресенье, 23 февраля, в Киеве объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным гидрометцентра, в столице скорость ветра составит 15–24 метра в секунду. Предупреждение начнет действовать с полуночи.

Управление по вопросам гражданской защиты Киевской госгорадминистрации призвало жителей города "быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре": закрыть окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, в особенности тополей, и не парковаться у них.

Теги: Киев, погода, КГГА, Гидрометцентр, Укргидрометцентр, ветер
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