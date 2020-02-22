В Киеве объявили штормовое предупреждение

На воскресенье, 23 февраля, в Киеве объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.
По данным гидрометцентра, в столице скорость ветра составит 15–24 метра в секунду. Предупреждение начнет действовать с полуночи.
Управление по вопросам гражданской защиты Киевской госгорадминистрации призвало жителей города "быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре": закрыть окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, в особенности тополей, и не парковаться у них.