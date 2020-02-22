ГСЧС предупредила о сильном ветре, мокром снеге и гололедице в ряде областей Украины

Погода в Украине ухудшится 23–24 февраля, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 22 февраля.

"В связи с перемещением активного циклона ожидаются дождь и мокрый снег, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки. В Украине 23 февраля ожидается усиление ветра до 15–22 м/с", – сообщили в пресс-центре.

24 февраля местами, кроме северо-восточной части страны, синоптики прогнозируют ветер 25–28 м/с.

"В Карпатах снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, 23 февраля порывы ветра 25–30 м/с, а 24 февраля – 40 м/с", – добавили в ГСЧС.

Пресс-служба подчеркнула, что погодные условия усложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах могут привести к нарушению движения на отдельных участках дорог или к его прекращению.