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В России в результате жесткой посадки вертолета погибло два человека

В числе возможных причин крушения вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе РФ следствие называет ошибку пилотирования, техническую неисправность и плохую погоду.

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Крушение потерпел вертолет модели Ми-8
Крушение потерпел вертолет модели Ми-8
Фото: СКОЛ / Facebook (архив)

14 февраля примерно в полукилометре от аэропорта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе РФ совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, при этом погибли командир экипажа и бортмеханик. Об этом сообщает "Интерфакс".

Всего на борту находилось три члена экипажа и семь пассажиров – сотрудников компании "Газпромнефть". Пассажиры не пострадали.

Источник агентства рассказал, что при посадке в условиях снежной бури вертолет сломал все лопасти и перевернулся.

В Следственном комитете России "Интерфаксу" отметили, что основными версиями крушения Ми-8 считаются ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия.

По данным следствия, вертолет авиакомпании "Скол" прилетел на полуостров Ямал с Гыданского полуострова.

Теги: Россия, погода, вертолет, следствие, крушение, Следственный комитет РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, погибшие, пассажиры
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