В Украине ожидается потепление до +12 °С

В Крыму и юго-восточных областях Украины 19 февраля местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории страны осадков не ожидается, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Завтра утром в южных, восточных и центральных областях местами будет туман Фото: pixabay.com

19 февраля температура воздуха на юге Украине достигнет +12 °С. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра в Facebook.

"Температура ночью от +3 °С до -2 °С, днем +4…+9 °С, на юге страны до +12 °С. В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура ночью -1…-6 °С, днем от -3 °С до +2 °С", – говорится в сообщении.

В Крыму и юго-восточных областях местами будет небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

"Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях местами туман. В восточной части и в Карпатах ночью на дорогах местами гололедица", – добавили в гидрометцентре.

Ветер будет преимущественно западный, 5–10 м/с.