Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Украине ожидается потепление до +12 °С

В Крыму и юго-восточных областях Украины 19 февраля местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории страны осадков не ожидается, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Завтра утром в южных, восточных и центральных областях местами будет туман
Завтра утром в южных, восточных и центральных областях местами будет туман
Фото: pixabay.com

19 февраля температура воздуха на юге Украине достигнет +12 °С. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра в Facebook.

"Температура ночью от +3 °С до -2 °С, днем +4…+9 °С, на юге страны до +12 °С. В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура ночью -1…-6 °С, днем от -3 °С до +2 °С", – говорится в сообщении.

В Крыму и юго-восточных областях местами будет небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

"Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях местами туман. В восточной части и в Карпатах ночью на дорогах местами гололедица", – добавили в гидрометцентре.

Ветер будет преимущественно западный, 5–10 м/с.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2515568255361424

Теги: Украина, погода, Гидрометцентр, потепление, дождь, гололед, туман, воздух, осадки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS