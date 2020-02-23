Дождь, порывы штормового ветра, снег. Синоптики предупредили украинцев о приближении двух циклонов

23–24 февраля на большей части территории Украины ожидаются осадки и порывы ветра до 28 м/с, в Карпатах – до 40 м/с, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Из-за циклонов "Ксантиппа" и "Юлия", которые движутся из скандинавских стран и Германии, 23-го и 24 февраля в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Дождь, местами с мокрым снегом, пройдет 23 февраля в большинстве областей, разве что юг окажется под влиянием антициклона "Гюнтер", который сдержит влияние циклона в этой части Украины, поэтому здесь будет без осадков. Ветер западного направления раскрутится до штормовых порывов, может рвануть до 15–20 м/с и выше, в Карпатах – до 30 м/с", – написала она.

По прогнозу Диденко, 24 февраля ветер в Украине усилится до 22–28 м/с, а в Карпатах – до 40 м/с.

В Укргидрометцентре предупредили, что в Карпатах, кроме ветра, 24 февраля ожидаются сильные снегопады. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 24 февраля дождь с мокрым снегом пройдут почти на всей территории Украины. Исключением станут южные регионы, где ожидаются дожди.