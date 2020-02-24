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Дождь, мокрый снег и сильный ветер. В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий

Осложнение погодных условий в Украине будет отвечать второму, оранжевому, уровню опасности, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Погода ухудшит работу транспорта и предприятий энергетики
Погода ухудшит работу транспорта и предприятий энергетики
Фото: pixabay.com

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили об ухудшении в Украине погодных условий. Ожидаются дождь, сильный ветер и мокрый снег.

"По сообщению Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки. 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25–28 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В Карпатах снег, ночью 24 февраля ожидается сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, порывы ветра до 40 метров в секунду.

Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах приведут к прекращению работы транспорта на отдельных участках дорог.

"Ночью и утром 24 февраля в северо-западных районах Черного моря ожидается сильный ветер 25–28 метров в секунду, высота волн 30–40 дм. На Азовском море днем 24 февраля сильный ветер 25–28 метров в секунду, высота волн 15–20 дм, местами значительные осадки", – говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что осложнение погодных условий будет отвечать второму (оранжевому) уровню опасности.

Теги: Украина, погода, ГСЧС, энергетика, Карпаты, дождь, циклон, снег, осадки, мокрый снег, ветер
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