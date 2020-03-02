В Украине 2 марта ожидаются дожди и штормовой ветер

Температура воздуха в большинстве областей Украины 2 марта будет колебаться в районе +6…+11 ºС, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Украине температура воздуха достигнет +18 ºС Фото: pixabay.com

2 марта в ряде областей Украины ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Об этом проинформировали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 2 марта в Украине, кроме восточной части, порывы ветра 15–20 м/с, в Карпатах 25–30 м/с (І уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области в течение суток 2 марта порывы ветра 15–20 м/с", – рассказали в ведомстве.

Украинский гидрометцентр в Facebook сообщил, что 2 марта в западных, центральных и большинстве северных областей ожидаются дожди.

Температура воздуха в большинстве регионов днем будет колебаться в районе +6…+11 ºС, в Карпатах – 0…+5 ºС.

По данным Украинского гидрометцентра, на этой неделе в Украине температура воздуха достигнет +18 ºС.