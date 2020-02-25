В Николаеве ветер сорвал крышу с казармы. Минобороны собирается судиться с генподрядчиком. Видео

Казарму отремонтировали в 2017 году Фото: novosti-n.org

24 февраля в Николаеве, Одессе и других городах Украины бушевал шторм. В результате падения деревьев погиб один человек, четыре получили травмы.

В Николаеве сильный ветер оторвал от берега часть пешеходного моста через Ингул.

По состоянию на утро сегодняшнего дня из-за непогоды остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях.