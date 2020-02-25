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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Николаеве ветер сорвал крышу с казармы. Минобороны собирается судиться с генподрядчиком. Видео

24 февраля в Николаеве сильный ветер сорвал крышу с казармы в микрорайоне Соляные. Соответствующее видео опубликовал в Facebook местный житель Юрий Бушуев. В Министерстве обороны сообщили, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. В 2017 году, по данным ведомства, в этом здании провели ремонт. "В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны готовит претензию организации-генподрядчику", – сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что собираются подать в суд на подрядчика. Сейчас министерство оценивает размер нанесенного ущерба.

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Казарму отремонтировали в 2017 году
Казарму отремонтировали в 2017 году
Фото: novosti-n.org

24 февраля в Николаеве, Одессе и других городах Украины бушевал шторм. В результате падения деревьев погиб один человек, четыре получили травмы. 

В Николаеве сильный ветер оторвал от берега часть пешеходного моста через Ингул. 

По состоянию на утро сегодняшнего дня из-за непогоды остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях.

видео

Видео: Ирина Калиниченко / YouTube
Теги: погода, Николаев, Министерство обороны Украины, непогода, ураган, ветер
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