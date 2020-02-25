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Непогода в Украине. Один человек погиб в результате падения дерева, четверо травмированы

После непогоды в Украине в прошедшие сутки спасатели убрали более 200 поваленных деревьев. По всей стране остаются обесточенными 504 населенных пункта, повреждены крыши домов и объектов социально-бытовой сферы.

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Сильный ветер валил деревья
Сильный ветер валил деревья
Фото: dumskaya.net

24 февраля в результате падения дерева из-за непогоды в Одессе погиб один человек, по всей Украине были травмированы четверо. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Травмы получили жители Херсона, Кропивницкого, Ивано-Франковска и Запорожья.

Из-за непогоды были частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в девяти областях: Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой.

Спасатели убрали 239 поваленных деревьев.

По состоянию на утро сегодняшнего дня остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях.

В Одессе и Николаеве сильный ветер повалил сотни деревьев и срывал крыши. В Николаеве оторвал от берега часть пешеходного моста через Ингул.

Теги: Украина, Одесса, Запорожье, Херсон, Ивано-Франковск, непогода, спасатели, травма, деревья, ветер
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