На следующей неделе в Украине ожидается до +18 ºС

На следующей неделе в Украине ожидается теплая погода, свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
Так, 2 марта в Киеве днем ожидается дождь, температура воздуха составит +6…+8 ºС, ночью – от +2 до +4 ºС.
Температура в большинстве регионов днем составит +8…+10 ºС. Ночью в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму возможны заморозки до -3 ºС.
Днем 3 марта существенно потеплеет – до +15 ºС. Ночью температура воздуха составит от +2 до +5 ºС.
Самым теплым днем на следующей неделе станет среда, 4 марта. Днем ожидается от +13 до +18 ºС, ночью – +3… +6 ºС.
5-го и 6 марта синоптики прогнозируют небольшое похолодание. К пятнице температура снова опустится до +9…+13 ºС. На западе Украины будет еще прохладнее – +4…+6 ºС.