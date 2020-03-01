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На следующей неделе в Украине ожидается до +18 ºС

Украинский гидрометцентр прогнозирует, что 4 марта в большинстве областей страны будет +14...+17 ºС.

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4 марта в Украине существенно потеплеет
4 марта в Украине существенно потеплеет
Фото: Depositphotos.com

На следующей неделе в Украине ожидается теплая погода, свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, 2 марта в Киеве днем ожидается дождь, температура воздуха составит +6…+8 ºС, ночью – от +2 до +4 ºС.

Температура в большинстве регионов днем составит +8…+10 ºС. Ночью в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму возможны заморозки до -3 ºС.

Днем 3 марта существенно потеплеет – до +15 ºС. Ночью температура воздуха составит от +2 до +5 ºС.

Самым теплым днем на следующей неделе станет среда, 4 марта. Днем ожидается от +13 до +18 ºС, ночью – +3… +6 ºС.

График: meteo.gov.ua
Погода на 4 марта. График: meteo.gov.ua

5-го и 6 марта синоптики прогнозируют небольшое похолодание. К пятнице температура снова опустится до +9…+13 ºС. На западе Украины будет еще прохладнее – +4…+6 ºС.

Теги: Украина, погода, Гидрометцентр
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