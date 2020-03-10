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С начала марта в Киеве зафиксировали семь температурных рекордов

Температура первой декады марта превышает норму на 9,5 °С и соответствует климатической норме первой декады апреля, рассказали в Центральной геофизической лаборатории имени Бориса Срезневского.

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В ночь на 8 марта температура воздуха в Киеве не опускалась ниже +7 &deg;С, что на 2,2 градуса выше, чем в 1906 году
В ночь на 8 марта температура воздуха в Киеве не опускалась ниже +7 °С, что на 2,2 градуса выше, чем в 1906 году
Фото: ua.depositphotos.com

С начала марта в Киеве зафиксировано семь температурных рекордов. Об этом 10 марта проинформировала пресс-служба Центральной геофизической лаборатории имени Бориса Срезневского.

В ночь на 8 марта температура не опускалась ниже +7 °С, что на 2,2 градуса выше, чем в 1906 году.

Кроме того, ночь на 10 марта оказалась самой теплой за 140 лет. Температура не опускалась ниже +6,8 °С, таким образом превысив предыдущий температурный рекорд для этой даты в 1914 году. 

"Температура первой декады марта превышает норму на 9,5 °С и соответствует климатической норме первой декады апреля", – добавили в обсерватории.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что 11 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

Теги: Киев, Украина, погода, климат, температура, обсерватория
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