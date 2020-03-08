Синоптики предупредили о сильном тумане в Украине 9 марта

Туман ночью и утром 9 марта ожидается в северных, западных и большинстве центральных областей Украины.

9 марта в Украине ожидаются туманы. Об этом говорится в предупреждении Украинского гидрометцентра.

"Ночью и утром в северных, западных и большинстве центральных областей туман, видимость [составит] 200–500 м", – заявили в Укридрометцентре.

Объявлен желтый – самый низкий – уровень угрозы.

Гидрометцентр прогнозирует, что завтра на севере, западе и в центре Украины будут идти дожди. Температура воздуха днем составит от +6…+8 ºС на западе страны, до +13…+15 ºС в центре.

В восточных и южных областях без осадков. Температура днем составит +15…+18 ºС.