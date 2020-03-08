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"Температурный контраст". Синоптик рассказала, какая погода будет в Украине 8 марта

В западных, северных и центральных областях Украины 8 марта пройдут дожди. В некоторых регионах температура воздуха достигнет +20 ºС, рассказала синоптик Наталья Диденко.

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В Киеве ожидается похолодание до +8 &ordm;С, сообщила синоптик
В Киеве ожидается похолодание до +8 ºС, сообщила синоптик
Фото: ua.depositphotos.com

8 марта в Карпатах будет около 0 ºС, а на юге Украины температура воздуха достигнет +20 ºС. Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В воскресенье в Украине температурный контраст будет ого-го! От 0 ºС и ниже в Карпатах до +20 ºС в южной части", – написала Диденко.

Она добавила, что на западе и севере страны в течение дня температура воздуха будет колебаться в районе +6…+12 ºС, на остальной территории Украины – +12…+19 ºС.

"Но на побережьях еще холодных морей будет значительно свежее. Дожди пройдут в западных, северных областях, с обеда доберутся до центра. Юг и восток побудут в сухой погоде", – отметила синоптик.

В Киеве ожидается похолодание до +8 ºС, сообщила синоптик. 

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/3257961020900520

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в Киеве и Киевской области будет туман, видимость 200–500 м (уровень опасности желтый).

Теги: Украина, погода, ГСЧС, Карпаты, похолодание, дожди, туман, воздух, синоптики, температура, Наталья Диденко
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