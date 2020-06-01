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Май 2020 года стал самым холодным за последние 20 лет – обсерватория Срезневского

Метеорологическое лето в столицу Украины пока не пришло, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым
В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым
Фото: pixabay.com

Май 2020 года в Киеве стал самым холодным за последние 20 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составляла +12,4 °С, что на 2,8 °С ниже климатической нормы.

Там рассказали, что самым холодным днем в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0 °С, а самым теплым – 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6 °С.

За месяц в Киеве выпало 230% климатической нормы осадков, что компенсировало дефицит влаги, который наблюдался в столице с прошлого года.

В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым.

Метеорологическое лето в столицу Украины пока не пришло, добавили в обсерватории.

Теги: Киев, Украина, погода, осадки, метеорология
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