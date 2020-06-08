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Метеорологическая весна в Киеве длилась 116 дней – обсерватория

Метеорологическое лето в Киеве наступило с трехнедельным опозданием, заявили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. За 140 лет наблюдений наступление лета фиксировалось позже только в 1990-м и 2001 годах.

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В Киеве официально началось лето
В Киеве официально началось лето
Фото: depositphotos.com

С 5 июня в Киеве наступило метеорологическое лето, сообщила 7 июня Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Среднесуточная температура воздуха 4 июня составила +13,6 °С, а значит, это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля – в общей сложности 116 дней. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето хоть с опозданием, но вступит в свои права", – говорится в сообщении.

В обсерватории добавили, что метеорологическое лето началось на три недели позже климатического срока. За 140 лет метеонаблюдений наступление лета фиксировалось позже только в 1990-м и 2001 годах.

В марте обсерватория имени Срезневского сообщала, что в 2020 году впервые за 140 лет в Киеве не наступила метеорологическая зима.

Теги: Киев, Украина, погода, климат, Гидрометцентр, глобальное потепление, обсерватория
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