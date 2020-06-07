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Шестое массовое вымирание дикой природы на Земле ускоряется – ученые

Более 500 видов животных находятся на грани исчезновения и могут быть потеряны в течение 20 лет, считают ученые. Для сравнения: то же самое количество было потеряно за весь прошлый век.

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Суматранский носорог входит в число вымирающих видов
Суматранский носорог входит в число вымирающих видов
Фото: ЕРА

Шестое массовое вымирание дикой природы на Земле ускоряется. Ученые предупреждают, что оно может стать переломным моментом для краха цивилизации. Об этом говорится в материале издания The Guardian 1 июня.

Было обнаружено, что более 500 видов животных находятся на грани исчезновения и могут быть потеряны в течение 20 лет. Для сравнения: то же самое количество было потеряно за весь прошлый век. По словам ученых, без роли человека в природе этот процесс занял бы тысячи лет.

Сухопутных позвоночных, которые находятся на грани исчезновения, осталось меньше 1000 особей. Среди них суматранский носорог, кларионский крапивник, жаба панамский арлекин и гигантские черепахи с острова Эспаньола. По мнению ученых, они потеряли уже 94% своих популяций.

Исследователи также предупреждают об эффекте домино, когда потеря одного вида влияет на другие, зависящие от него. По мнению ученых, в отличие от других экологических проблем вымирание необратимо.

Научный директор WWF Марк Райт заявил, что его шокировали данные нового исследования. Он подчеркнул, что все еще есть надежда на то, что прекратится уничтожение лесов в таких странах, как Бразилия, и человек сможет добиться уменьшения потерь биоразнообразия и предотвратить изменения климата. Для этого, по словам Райта, нужны глобальные амбиции.

Первое массовое вымирание видов произошло около 540 млн лет назад, последнее, пятое – 66 миллионов лет назад, когда вымерли динозавры.

Теги: климат, Бразилия, животные, ученые, WWF, вымирание, природа, исчезновение
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