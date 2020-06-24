Наводнение на западе Украины. Более 100 детей не смогут сдать ВНО в срок

В населенных пунктах западной Украины заблокировано больше 100 выпускников, которым не удастся добраться до мест проведения внешнего независимого оценивания. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Наиболее тяжелая ситуация с подтоплениями – в Ивано-Франковской области Фото: dsns.gov.ua

Больше 100 выпускников, собиравшихся участвовать во внешнем независимом оценивании, заблокированы из-за наводнения на западе Украины. Об этом на брифинге в Ивано-Франковске 24 июня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Более 100 детей заблокировано, у них, видимо, не будет возможности сдать ВНО. Этот вопрос будет решен по всем областям, по всем населенным пунктам. Эти детки получат возможность отдельно сдавать ВНО. Определим время, определим процедуру", – сказал Шмыгаль, призвав выпускников и их родителей не беспокоиться.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе страны, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплен 5251 дом в 192 населенных пунктах, разрушено около 125 км автодорог, повреждено 111 мостов, информирует 24 июня пресс-служба ГосЧС.



Во время стихии в Ивано-Франковской области погибло три человека.

Украинский центр оценивания качества образования обратился к выпускникам школ Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей с просьбой сдавать внешнее независимое оценивание на дополнительной сессии.

Основная сессия ВНО запланирована в Украине с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия состоится с 24 июля по 10 августа.