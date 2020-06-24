Наводнение повредило железную дорогу в Ивано-Франковской области

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что из-за непогоды в западных регионах "Укрпошта" имела проблемы с доставкой пенсий.

Из-за наводнения наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской областях Скриншот: Vladyslav Kryklii / Facebook

Мощное наводнение повредило железную дорогу на перегонах Яремче – Микуличин и Микуличин – Ворохта, сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, из-за этого со вчерашнего дня было временно остановлено движение пригородных поездов № 6402/6401 "Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск".

Криклий также добавил, что из-за непогоды "Укрпошта" имела проблемы с доставкой пенсий в некоторые регионы.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе стране 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов. Кроме того, здесь во время стихии погибли три человека, один пропал без вести. Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценили в 400 млн грн.

Из-за наводнения в Ивано-Франковской области отменили курсирование ряда пригородных поездов.