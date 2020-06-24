ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Подтопления в западных областях превосходят масштабы наводнения 2008 года – Шмыгаль

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, командующим Нацгвардией Николаем Баланом и главой Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным облетели самые затопленные районы Ивано-Франковской области.

Шмыгаль (справа) облетел самые затопленные районы Прикарпатья
Шмыгаль (справа) облетел самые затопленные районы Прикарпатья
Фото: mvs.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram 24 июня, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года. 

Сегодня Шмыгаль вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, командующим Национальной гвардией Николаем Баланом и главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным облетели самые затопленные районы Ивано-Франковской области, проинформировала пресс-служба МВД. 

"Проинспектировали равнинную часть, сейчас поедем в горную. Понятно, что ситуация критическая. Фактически подтопления превосходят масштаб 2008 года", – сказал Шмыгаль в видеообращении. 

В 14.00, проинформировал премьер, состоится заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будет рассматриваться вопрос о выделении средств для преодоления последствий стихии. 

Аваков сообщил, что в Ивано-Франковской области за последние дни выпало до 70% месячной нормы осадков. 

"Это вызвало мощные потоки [воды], которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 м это уровень стихии 2008 года", – сказал Аваков, отметив, что самый большой удар пришелся на Верховинский, Косовский и Рожнятовский районы. 

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе стране 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов.

Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека, один пропал без вести. Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценили в 400 млн грн.

Предыдущее масштабное наводнение произошло в Украине в июле 2008 года. Интенсивные дожди спровоцировали резкое поднятие уровня воды в реках на территории Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Винницкой и Хмельницкой областей, подтопленными были десятки тысяч домов. Издание Zaxid.net со ссылкой на данные Минздрава сообщило, что тогда погибло или пропало без вести 38 человек, около 500 пострадали. Тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко оценивала ущерб от стихии в 3–4 млрд грн, писало издание "Корреспондент"

Теги: Арсен Аваков, наводнение, Львовская область, Ивано-Франковская область, Черновицкая область, Николай Чечеткин, Закарпатская область, Николай Балан, паводок, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками
Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
Поцеловал жену и детей. Муж Пугачевой Галкин показал, как семья поздравила его с днем рождения
Поцеловал жену и детей. Муж Пугачевой Галкин показал, как семья поздравила его с днем рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
  Ефросинина о Фреймут: Мне неинтересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
Ефросинина о Фреймут: Мне неинтересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот
"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот
Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео
Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео
"Ты сдала, мать!". Ургант публично оскорбил Собчак
"Ты сдала, мать!". Ургант публично оскорбил Собчак
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS