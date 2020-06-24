Шмыгаль и Аваков вылетели в охваченную паводками Ивано-Франковскую область

Утром 24 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область для координации работы по преодолению последствий непогоды.
"Ужасное наводнение в Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", – написал он в Facebook и выложил видео, снятое перед вылетом.
В поездке Шмыгаля сопровождают министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардией Николай Балан, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщила пресс-служба МВД в Facebook.
Чиновники вылетели в Западную Украину на самолете Ан-74.
Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе стране 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС.
Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог, повреждено 130 мостов.
Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека. Ущерб от наводнения в Прикарпатье оценили в 400 млн грн.
Вечером 23 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил доставить гуманитарный груз в пострадавшие от стихии области.