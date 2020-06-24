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Шмыгаль и Аваков вылетели в охваченную паводками Ивано-Франковскую область

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утром вылетел на Прикарпатье, где, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, из-за интенсивных осадков подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах. В поездке его сопровождают министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардией Николай Балан и глава ГСЧС Николай Чечеткин.

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Шмыгаль и Аваков летят в Прикарпатье, которое больше всего пострадало от стихии
Шмыгаль и Аваков летят в Прикарпатье, которое больше всего пострадало от стихии
Фото: МВС України / Facebook

Утром 24 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область для координации работы по преодолению последствий непогоды.

"Ужасное наводнение в Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", – написал он в Facebook и выложил видео, снятое перед вылетом. 

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/281276529895209/

В поездке Шмыгаля сопровождают министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардией Николай Балан, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

Чиновники вылетели в Западную Украину на самолете Ан-74. 

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3089292011157469

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе стране 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог, повреждено 130 мостов.

Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека. Ущерб от наводнения в Прикарпатье оценили в 400 млн грн.

Вечером 23 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил доставить гуманитарный груз в пострадавшие от стихии области.  

Теги: Арсен Аваков, наводнение, ГСЧС, Ивано-Франковская область, Николай Чечеткин, Николай Балан, паводок, Денис Шмыгаль, наводнение в Украине 2020 года
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