Зеленский поручил оперативно помогать жителям областей, которые пострадали от непогоды

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с правительством вопрос помощи людям, пострадавшим от наводнений и сильных осадков, и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз.

Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле ситуацию в западных областях Украины, которые пострадали от наводнения. Об этом сообщила пресс-служба президента 23 июня.

Глава государства обсудил с правительством вопрос помощи людям, пострадавшим от наводнений и сильных осадков, и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз.

"Наводнения – это страшная проблема, которая требует тщательного стратегического решения. А сейчас мы должны оперативно позаботиться о людях, которые остаются без света, чьи дома затопило", – сказал Зеленский.

Глава государства ежедневно заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодой. Сейчас спасатели ведут работы в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, отметили в пресс-службе президента.

В Офисе президента также добавили, что Зеленский мониторит ситуацию с домом в Киеве, где произошел взрыв и погибли пять человек.

"Он лично контролирует вопрос оперативной закупки квартир для всех, кто пострадал в результате этого чрезвычайного происшествия", – сообщили в ОП.

23 июня в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Прикарпатье и на Буковине из-за непогоды объявили красный (третий) уровень опасности.

Жителям Черновцов и близлежащих районов следует быть готовыми к эвакуации из-за возможного подтопления. Об этом заявил 23 июня глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук.

В Ивано-Франковской области из-за ухудшения погодных условий объявили второй – оранжевый – уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2 метров. Спасатели до сих пор устраняют последствия непогоды и эвакуируют население.

Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека, сотни домов подтоплены, на двух дорогах государственного значения полностью заблокирован проезд. Ущерб от наводнения в Ивано-Франковской области оценили в 400 млн грн.