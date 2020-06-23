На Прикарпатье и Буковине из-за непогоды объявлен красный уровень опасности – ГСЧС

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сильные дожди будут идти в Ивано-Франковской и Черновицкой областях до конца сегодняшнего дня.

В Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях объявлено штормовое предупреждение Фото: ДСНС України / Facebook

На Прикарпатье и Буковине из-за непогоды объявлен красный (третий) уровень опасности. Об этом 23 июня сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По сообщению Украинского гидрометцентра, до конца суток 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях чрезвычайно сильные дожди", – говорится в сообщении ГСЧС.

Помимо этого, в Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях объявлено штормовое предупреждение. В этих регионах ожидается высокий дождевой паводок.

По состоянию на 7.00 23 июня из-за непогоды были обесточены 209 населенных пунктов в семи областях Украины.

22 июня глава МВД Украины Арсен Аваков сообщал, что в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и паводков введены чрезвычайные меры безопасности. На месте начали работу спасатели и полицейские, которые проводили воздушный и наземный мониторинг местности, а также эвакуацию людей из аварийных домов, доставляли еду и воду.