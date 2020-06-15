В Ивано-Франковской области из-за непогоды застряли десятки туристов

Две группы туристов по 10 и 12 человек застряли в Ивано-Франковской области после поездки на местный водопад. Спасательная операция по их переправке длилась более 10 часов.

Вечером 14 июня в селе Манява Ивано-Франковской области в реке Манявка застряла туристическая группа. Туристы возвращались с отдыха на Манявском водопаде, когда неожиданно в реке резко поднялся уровень воды, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В 21.38 спасательная группа отправилась на помощь туристам, а прибыла к ним 15 июня в 00.20. Оказалось, что из-за высокого уровня воды застряли две группы туристов – по 10 и 12 человек каждая. Под утро 15 июня сотрудники ГСЧС, воспользовавшись спасательными веревками, вывели первую группу, их состояние удовлетворительное.

Вторую группу из 12 человек смогли перевести через реку только около 10 утра. В ГСЧС отметили, что пришлось воспользоваться окольными путями, так как высокий уровень воды не позволил использовать транспорт. Сейчас все туристы находятся в безопасном месте, в медицинской помощи не нуждаются.