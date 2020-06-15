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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ивано-Франковской области из-за непогоды застряли десятки туристов

Две группы туристов по 10 и 12 человек застряли в Ивано-Франковской области после поездки на местный водопад. Спасательная операция по их переправке длилась более 10 часов.

Вторую группу туристов вывели около 10 утра 15 июня
Вторую группу туристов вывели около 10 утра 15 июня
Фото: if.dsns.gov.ua

Вечером 14 июня в селе Манява Ивано-Франковской области в реке Манявка застряла туристическая группа. Туристы возвращались с отдыха на Манявском водопаде, когда неожиданно в реке резко поднялся уровень воды, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В 21.38 спасательная группа отправилась на помощь туристам, а прибыла к ним 15 июня в 00.20. Оказалось, что из-за высокого уровня воды застряли две группы туристов – по 10 и 12 человек каждая. Под утро 15 июня сотрудники ГСЧС, воспользовавшись спасательными веревками, вывели первую группу, их состояние удовлетворительное.

Вторую группу из 12 человек смогли перевести через реку только около 10 утра. В ГСЧС отметили, что пришлось воспользоваться окольными путями, так как высокий уровень воды не позволил использовать транспорт. Сейчас все туристы находятся в безопасном месте, в медицинской помощи не нуждаются.

Теги: ГСЧС, Карпаты, Ивано-Франковская область, спасатели
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