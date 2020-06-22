В Прикарпатье и на Буковине из-за резкого ухудшения погоды и паводков введены чрезвычайные меры безопасности

В Ивано-Франковскую область утром 23 июня прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Спасатели и полицейские проводят воздушный и наземный мониторинг местности, а также эвакуацию людей из аварийных домов, доставляют еду и воду Фото: mvs.gov.ua

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и паводков введены чрезвычайные меры безопасности. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В Прикарпатье в горных реках уровень воды поднимается до двух метров. Объявлен второй – "оранжевый" – уровень опасности.

В связи со сложившейся ситуацией министр внутренних дел Арсен Аваков провел рабочее совещание, на котором были скоординированы силы и средства МВД для борьбы со стихией в регионе.

По словам главы ведомства, по состоянию на 18.00 в Ивано-Франковской области из-за подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах.

На месте работают спасатели и полицейские, которые проводят воздушный и наземный мониторинг местности, а также эвакуацию людей из аварийных домов, доставляют еду и воду.

"В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организована круглосуточная работа штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства. По моему поручению на место непогоды вылетел вертолет Н225 Super Puma ГСЧС Украины, который доставит еду и дополнительные силы", – отметил Аваков.

Также он добавил, что для людей будут предусмотрены места для ночлега и питания.

Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев.

В то же время в Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в речках Прут, Черемош и Брусница. Также размыты автодороги и подтоплены мосты в семи населенных пунктах. В селе Банилов Выжницкого района частично разрушена дамба. К ликвидации последствий непогоды привлечены 10 единиц техники, 55 сотрудников ГСЧС и 12 полицейских.