Из-за непогоды в Украине обесточено 93 населенных пункта – ГСЧС

В Сумской области без электричества 1 февраля осталось 78 населенных пунктов, а в Черниговской – 15, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Почти 100 населенных пунктов остались без света Фото: EPA

В Украине 1 февраля из-за непогоды было обесточено 93 населенных пункта. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 1 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты остаются обесточенными 93 населенных пункта в двух областях", – сообщили в ГСЧС.

В Сумской области без электричества остается 78 населенных пунктов, а в Черниговской – 15.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – добавили в пресс-центре.