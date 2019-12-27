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ГСЧС: В Луганской области без воды остаются около 23 тыс. абонентов, еще более 5 тыс. – без отопления

Насосные станции "Лисичанскводоканала" подключили к электроэнергии после отключения из-за долгов, но во время повышения давления в системе произошел прорыв труб, в результате из-за недостатка воды в системе приостановили работу котельной, рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Это уже третий случай прекращения подачи воды "Лисичанскводоканалом" в 2019 году из-за долгов предприятия за электричество
Это уже третий случай прекращения подачи воды "Лисичанскводоканалом" в 2019 году из-за долгов предприятия за электричество
Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 27 декабря в Луганской области на семи насосных станциях "Лисичанскводоканала" восстановили электроснабжение, которое отключали из-за задолженности за электричество. Об этом проинформировала Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Во время повышения давления в сети произошел прорыв трубопровода диаметром 600 мм, в результате чего без водоснабжения остаются часть городов Лисичанск, Приволье и Новодружеск (около 23 тысяч абонентов)", – рассказали в пресс-центре.

Кроме того, из-за недостатка воды в системе до сих пор приостановлена работа котельной. Поэтому 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), три детских сада, три школы, три учебных и пять медицинских учреждений остаются без отопления.

24 декабря более 80 тыс. жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска Луганской области остались без водоснабжения из-за отключения "Лисичанскводоканала" от электроэнергии. В Лисичанском горсовете призвали всех потребителей "Лисичанскводоканала" погасить долги.

По информации местного издания "В час пик"в течение 2019 года водоканал перечислил в счет долгов за электроэнергию более 6 млн грн, "Луганское энергетическое объединение" отвергает информацию о полученных деньгах и требует еще 1,8 млн грн.

По состоянию на 27 декабря без централизованного водоснабжения оставалось 46 тыс. абонентов, еще около 5 тыс. – без отопления.

Это уже третий случай прекращения подачи воды "Лисичанскводоканалом" в 2019 году из-за долгов предприятия за электричество.

Теги: Украина, ГСЧС, отопление, электричество, водоснабжение, Лисичанск, электроснабжение, долги, Приволья, Новодружеск
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