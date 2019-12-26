ГСЧС: Более 40 тыс. абонентов остались без воды в Луганской области, 5 тыс. – без отопления

46 тыс. абонентов остались без централизованного водоснабжения в Луганской области, сообщает 26 декабря пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"По состоянию на 7.00 26 декабря в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию семи насосных станций "Лисичанскводоканала" без централизованного водоснабжения остаются частично населенные пункты Лисичанск, Приволье и Новодружеск (около 46 тыс. абонентов)", – сказано в сообщении.
Также 25 декабря в связи с недостаточным количеством воды в системе была приостановлена работа одной котельной в Лисичанске, вследствие чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), три школы, три детских сада и четыре медицинских учреждения.
Температура воздуха +3 °C, отмечают в ГСЧС. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.
В Лисичанском горсовете призвали всех потребителей "Лисичанскводоканала" погасить долги. Местное издание "В час пик" пишет, что в течение 2019 года водоканал перечислил в счет долгов за электроэнергию более 6 млн грн, "Луганское энергетическое объединение" отвергает информацию о полученных деньгах и требует еще 1,8 млн грн.
Это уже третий случай прекращения подачи воды "Лисичанскводоканалом" в 2019 году из-за долгов предприятия за электричество.