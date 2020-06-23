Из-за непогоды обесточены 209 населенных пунктов в семи областях Украины – ГСЧС

Для восстановления электроснабжения в ряде населенных пунктов привлечены бригады облэнерго, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

К спасательным операциям привлечены 527 человек и 137 единиц техники Фото: dsns.gov.ua

По состоянию на 7.00 23 июня из-за непогоды обесточены 209 населенных пунктов в семи областях Украины. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Без электричества остались 72 населенных пункта в Житомирской области, в Киевской – 52, в Черниговской и Ивано-Франковской – по 29, в Черкасской – 19, в Черновицкой – пять и три в Кировоградской.

Отмечается, что для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По данным ГСЧС, интенсивный дождь и сильные порывы ветра в общей сложности привели к падению 26 деревьев, подтоплены 174 жилых дома, три хозяйственных здания, 23 подвальных помещения, 141 домохозяйство, 31 приусадебный участок, 5 га сельхозугодий, две улицы и автомобильная дорога сообщением Гринява – Голошина. Также повреждены кровли двух школ, двух зданий и двух жилых домов. Помимо этого, зафиксировано четыре оползня.

К спасательным операциям привлечены 527 человек (439 из них – сотрудники ГСЧС) и 137 единиц техники.

22 июня глава МВД Украины Арсен Аваков сообщал, что в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и паводков введены чрезвычайные меры безопасности. На месте начали работу спасатели и полицейские, которые проводили воздушный и наземный мониторинг местности, а также эвакуацию людей из аварийных домов, доставляли еду и воду.