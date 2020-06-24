Наводнение в Западной Украине: тысячи подтопленных домов, сотни поврежденных мостов. Фоторепортаж
Ивано-Франковская область. Фото: if.dsns.gov.ua
Ивано-Франковская область. Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області / Facebook
Ивано-Франковская область. Фото: mvs.gov.ua
Ивано-Франковская область. Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області / Facebook
Ивано-Франковская область. Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області / Facebook
Ивано-Франковская область. Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області / Facebook
Ивано-Франковская область. Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області / Facebook
Ивано-Франковская область. Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області / Facebook
Ивано-Франковская область. Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області / Facebook
Закарпатская область. Фото: zk.dsns.gov.ua
Закарпатская область. Фото: zk.dsns.gov.ua
Закарпатская область. Фото: zk.dsns.gov.ua
Закарпатская область. Фото: zk.dsns.gov.ua
Закарпатская область. Фото: zk.dsns.gov.ua
Закарпатская область. Фото: zk.dsns.gov.ua
Закарпатская область. Фото: zk.dsns.gov.ua
Черновицкая область. Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області / Facebook
Черновицкая область. Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області / Facebook
Черновицкая область. Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області / Facebook
Черновицкая область. Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області / Facebook
Львовская область. Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області / Facebook
Львовская область. Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області / Facebook
Львовская область. Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області / Facebook
Львовская область. Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області / Facebook
Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе страны 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Самая сложная обстановка – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах. В регионе разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов, повреждено около 427 км дорог и 130 мостов. Во время стихии в Ивано-Франковской области погибло три человека. Ущерб от наводнения в Прикарпатье
оценили в 400 млн грн.