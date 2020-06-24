Наводнение в Западной Украине: тысячи подтопленных домов, сотни поврежденных мостов. Фоторепортаж

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утром вылетел на Прикарпатье, где, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, из-за интенсивных осадков подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах. В поездке его сопровождают министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардией Николай Балан и глава ГСЧС Николай Чечеткин.