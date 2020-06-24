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События

Наводнение в Западной Украине: тысячи подтопленных домов, сотни поврежденных мостов. Фоторепортаж

Сегодня 11.38
Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе страны 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Самая сложная обстановка – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах. В регионе разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов, повреждено около 427 км дорог и 130 мостов. Во время стихии в Ивано-Франковской области погибло три человека. Ущерб от наводнения в Прикарпатье оценили в 400 млн грн.
Теги: наводнение, Львовская область, Ивано-Франковская область, Черновицкая область, дождь, осадки, Закарпатская область, паводок, наводнение в Украине 2020 года
 

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