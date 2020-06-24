В Черновицкой области подтоплены 18 населенных пунктов – ОГА

По состоянию на 7.00 среды, 24 июня, в Черновицкой области ликвидированы подтопления в трех из 18 населенных пунктов, отметили в облгосадминистрации.

Из-за дождей в Черновицкой области подтопило 18 населенных пунктов. Об этом утром 24 июня проинформировала областная государственная администрация (ОГА) в Facebook.

"По состоянию на 7.00 24 июня подтоплено 18 населенных пунктов, 425 домов и 258 подвалов. Затоплено 533 приусадебных участка. Повреждено 1,7 га сельскохозяйственных угодий. Отселен 101 человек, из них 27 детей", – говорится в сообщении.

В ОГА рассказали, что в трех населенных пунктах подтопления ликвидировали, подтопленными остаются населенные пункты в пяти районах области.

Накануне о возможном подтоплении в Черновицкой области предупредил глава ОГА Сергей Осачук. Он говорил, что из-за непогоды и повышения уровня воды в реке Прут возможна эвакуация людей в Черновцах и окрестных районах.