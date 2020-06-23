В Ивано-Франковской области мужчина совершил сплав на каяке во время паводка. Видео

В Прикарпатье и на Буковине из-за непогоды объявили красный (третий) уровень опасности Скриншот: Evhenii Ivanov / Facebook

23 июня в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Прикарпатье и на Буковине из-за непогоды объявили красный (третий) уровень опасности.

Жителям Черновцов и близлежащих районов следует быть готовыми к эвакуации из-за возможного подтопления. Об этом заявил 23 июня глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук.

В Ивано-Франковской области из-за ухудшения погодных условий объявили второй – оранжевый – уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2 метров. Спасатели до сих пор устраняют последствия непогоды и эвакуируют население.

Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека, сотни домов подтоплены, на двух дорогах государственного значения полностью заблокирован проезд. Ущерб от наводнения в Ивано-Франковской области оценили в 400 млн грн.