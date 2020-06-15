В Закарпатье вандалы повредили часть венгерского мемориального парка. Кулеба заявил о провокации

Неизвестные сорвали и осквернили панно со Стены плача в Свалявском мемориальном парке. Экспозиция рассказывала о принудительном переселении венгерских и немецких мужчин в сталинские лагеря. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал инцидент провокацией для раскручивания антивенгерских настроений в Украине.

Кулеба отметил, что этот инцидент уже расследуют правоохранители Фото: goloskarpat.info

В Сваляве Закарпатской области неизвестные повредили часть Стены плача в Свалявском мемориальном парке, который посвящен жертвам сталинских репрессий. Об этом 15 июня в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в Закарпатье, кто-то хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией", – отметил он.

Кулеба добавил, что нельзя позволять использовать провокации для очередного раскручивания темы антивенгерских настроений в Украине и антиукраинских настроений в Венгрии, а также нагнетания напряженности в украинско-венгерских отношениях. Он также отметил, что этот инцидент уже расследуют правоохранители.

По словам секретаря совета Свалявского мемориального парка Дьордя Дупка, неизвестные сорвали и осквернили панно, которое содержит информацию на трех языках (украинском, венгерском и немецком).

"Факты подтверждают, что это могли совершить венгерские ненавистники. Это политическое преступление против венгров и немцев. Кому-то или заказчику не понравилась описанная правда", – написал Дупка.

Он уточнил, что в материалах экспозиции подробно представлена трагедия Закарпатья, включая принудительное переселение венгерских и немецких мужчин в сталинские лагеря, совершенное НКВД осенью 1944 года на основании указа, изданного военным советом 4-го Украинского фронта.