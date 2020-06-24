В страдающую от паводка Западную Украину направлены дополнительные силы МВД – Аваков

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, жертвами непогоды в западных областях страны стали три человека.

В пострадавшие области отправились Шмыгаль (на фото в маске) и Аваков Фото: МВС України / Facebook

В западные области Украины, которые страдают от вызванных непогодой подтоплений, направлены дополнительные силы Министерства внутренних дел. Об этом 24 июня сообщил глава МВД Арсен Аваков, информирует его ведомство в Facebook.

В МВД отметили, что речь идет об Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

"Из региона уже эвакуированы около 400 человек, жертвами непогоды стали три человека. Моим решением в эти области направлены приданные силы: 150 военных Национальной гвардии, четыре вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет НГУ. Доставлено более 1200 кг еды и воды. Кроме этого, для воздушного мониторинга будем привлекать малую авиацию – самолеты Diamond Государственной пограничной службы Украины", – сказал Аваков.

В министерстве отметили, что подтоплено в западных областях Украины около 200 населенных пунктов.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе страны 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог, повреждено 130 мостов.

Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека. Ущерб от наводнения в Прикарпатье оценили в 400 млн грн.

Вечером 23 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил доставить гуманитарный груз в пострадавшие от стихии области.

24 июня в регионы, страдающие из-за непогоды, отправились Аваков и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.