Из-за паводков в Ивано-Франковской области отменили курсирование ряда пригородных поездов

"Укрзалізниця" из-за наводнения приостановила курсирование семи пригородных поездов в Прикарпатье.

Из-за наводнения в Ивано-Франковской области отменили курсирование ряда пригородных поездов. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

С сегодняшнего дня в области не будут ходить четыре пригородных поезда сообщением Коломыя – Снятин, Снятин – Коломыя, Ворохта – Ивано-Франковск и Ивано-Франковск – Ворохта.

Помимо этого, с 25 июня "Укрзалізниця" отменяет курсирование трех поездов сообщением Снятин – Коломыя, Коломыя – Снятин, а также Ворохта – Ивано-Франковск.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе страны 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог, повреждено 130 мостов.

Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека. Ущерб от наводнения в Прикарпатье оценили в 400 млн грн.

Вечером 23 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил доставить гуманитарный груз в пострадавшие от стихии области.

Сегодня в Прикарпатье вылетели премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам Шмыгаля, подтопления в западных областях превосходят масштабы наводнения 2008 года.