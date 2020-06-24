Из-за наводнения в Яремче разрушен водопровод. Городское водоснабжение прекращено

С 13.00 24 июня в Яремче прекращено водоснабжение до окончательной ликвидации аварии, сообщили в водоканале города.

В Яремче Ивано-Франковской области произошел обвал дороги, который разрушил водопровод. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала на своей странице в Facebook.

"В связи с обвалом дороги по улице Грушевского, разрушен главный водопровод. Специалисты нашего предприятия уже работают над ликвидацией аварии. На данный момент в бассейнах Производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства Яремче есть незначительное количество воды, которая будет подана в город до 13.00 24 июня. После 13.00 подача будет прекращена до окончательной ликвидации аварии", – говорится в сообщении.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе страны 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог, повреждено 130 мостов.

Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека. Ущерб от наводнения в Прикарпатье оценили в 400 млн грн.

Вечером 23 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил доставить гуманитарный груз в пострадавшие от стихии области.

Сегодня в Прикарпатье вылетели премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.