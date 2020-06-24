Санина из-за наводнения отказалась от ранее запланированного отпуска в Карпатах

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина из-за карантина планировала провести летний отпуск в Карпатах. Наводнение в этом регионе заставило певицу отменить поездку.

Санина – сыну: Взрослые вырубили лес в горах и он теперь не сдерживает потоки воды. Беда Фото: the_hardkiss / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина заявила, что ранее запланированный семейный отпуск в Карпатах не состоится. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Наша поездка в Карпаты отменяется, мы остаемся дома. Взрослые вырубили лес в горах и он теперь не сдерживает потоки воды. Реки наполнились, вода вышла из берегов. Беда", – описала певица разговор, который состоялся с сыном.

В конце мая певица заявила, что намерена провести летний отпуск в Карпатах. "Заграничное море отменила, но наметила поездку в Карпаты, в тишину и уединение", – написала она 22 мая.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе страны 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог, повреждено 130 мостов.

Во время стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека. Ущерб от наводнения в Прикарпатье оценили в 400 млн грн.

Вечером 23 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил доставить гуманитарный груз в пострадавшие от стихии области.