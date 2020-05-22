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23 мая, 2020
 
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"Страшновато снова выходить в большой мир". Санина рассказала, где проведет летний отпуск

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина заявила, что в этом году отказалась от планов провести отпуск на заграничном курорте.

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Санина: За эти месяцы укоренились дома
Санина: За эти месяцы укоренились дома
Фото: the_hardkiss / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина планирует провести летний отпуск в Карпатах. Об этом 22 мая она написала в Instagram.

"Страшновато снова выходить в большой мир. За эти месяцы укоренились дома, работаем дома на студии, все интервью записываю дома. Заграничное море отменила, но наметила поездку в Карпаты, в тишину и уединение", – написала она. 

По словам Саниной, она пока не планирует водить сына в детский сад, который открывается с 1 июня. "Посмотрю на динамику", – подытожила певица. 

Карантин в Украине ввели 12 марта. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, но были дважды продлены: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.

Теги: Украина, эпидемия, Карпаты, карантин, The Hardkiss, певица, Юлия Санина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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