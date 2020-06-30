Степанов: В Украине достаточно быстро распространяется COVID-19

Число госпитализированных с COVID-19 в Украине за последний месяц выросло в два раза, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки было проведено 10 992 тестирования на коронавирус Фото: Максим Степанов / Facebook

Коронавирус в Украине распространяется быстрыми темпами. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам министра, число госпитализированных в стране за последний месяц выросло в два раза.

"Если с 18-го по 24 мая мы фиксировали количество госпитализированных на уровне 749 за неделю, то с 22-го по 28 июня это количество составляет 1,4 тыс. Хочу напомнить, что госпитализируют исключительно тех людей, которые находятся в состоянии средней тяжести или с тяжелым течением болезни", – подчеркнул Степанов.

Он напомнил, что в Украине регистрируется также стремительный рост пневмоний.

"У нас достаточно быстро распространяется COVID-19, о чем говорят не только цифры", – сказал министр.

Он напомнил, что в Одессе в выходные фиксировался значительный наплыв туристов, и подчеркнул, что теперь стоит ждать очередного всплеска коронавируса в стране.

Степанов добавил, что за последние сутки в Украине коронавирус обнаружили у 63 детей и 56 медработников, по всей стране были госпитализированы 192 человека.

За сутки было проведено 10 992 тестирования, из них 6962 – методом ПЦР и 4030 ИФА-тестов.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, от COVID-19 скончалось 1159 человек, вылечилось – 19 115. За последние сутки вирус выявили у 706 человек.