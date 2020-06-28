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В Одесскую область в выходные приехали десятки тысяч туристов. Количество заболевших COVID-19 в регионе растет

Председатель Одесской обладминистрации Максим Куцый заявил, что Одесская область стала самым популярным местом отдыха украинцев и он желает сохранить "эту тенденцию как минимум до окончания сезона".

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Одесская область стала самым популярным местом отдыха украинцев
Одесская область стала самым популярным местом отдыха украинцев
Фото: depositphotos.com

В эти выходные в Одесскую область прибыли десятки тысяч туристов. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook.

"В эти выходные в наш регион прибыли десятки тысяч туристов на летний отдых. Пляжи, кафе и центральные улицы городов заполнены отдыхающими. В этом году, в период адаптивного карантина, Одесская область стала самым популярным местом отдыха украинцев. И мы хотим сохранить эту тенденцию как минимум до окончания сезона, а по возможности и на последующие месяцы", – написал Куцый.

Глава ОГА напомнил, что необходимо соблюдать правила карантина:

  • Носить маски и требовать это у работников всех учреждений.
  • Чаще мыть руки.
  • Держать социальную дистанцию как на пляже, так и в магазинах и кафе.
  • Сообщать в полицию о нарушении санитарных правил для оперативного реагирования.

"Если раньше Одесская область имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. За минувшие сутки наши лаборатории зафиксировали COVID-19 у 34 человек, а общее количество "активных" случаев составляет 831. За неделю количество пациентов возросло на 365 человек", – отметил Куцый.

https://www.facebook.com/maksymkutsyi/posts/265702828189450

Как сообщает Vgorode, на пляжах Одессы не придерживаются правил карантина.

"Отдыхающие выкладывают в социальные сети кадры, где о масках и социальной дистанции речи быть не может. Причем на собачьем пляже, который находится рядом с затонувшим танкером Delfi, людей не меньше. Пляжные клубы также не отстают. Людей тут много. Масок нет", – сообщает издание.

В Telegram-канале Teza опубликовано видео очередей в туристических местах Одессы, в том числе на пляже, в ночном клубе и на входе в городской аквапарк.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С конца мая – начала июня в Украине наблюдается резкий скачок выявленных за сутки случаев COVID-19. С 11 июня суточный прирост не опускался ниже 648 случаев, а 26 июня достиг абсолютного максимума с начала эпидемии – за сутки диагноз подтвердили у 1109 человек.

По состоянию на утро 28 июня общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 42 982, умерло 1129 человек, выздоровело 18 934.

Теги: Украина, Одесса, социальные сети, полиция, туристы, Одесская область, прибыль, инфекция, отдых, Максим Куцый, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски, нарушение
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